Der VfB Günnigfeld, als Siegesanwärter beim SV Zweckel angetreten, musste sich am Donnerstag mit einem 1:1-Unentschieden zufriedengeben.

Die Prognosen für Günnigfeld waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel.

Zweckel veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf einer Position. Für Pavlovic spielte diesmal Vasic. Der VfB Günnigfeld dagegen setzte auf die gleiche Startelf. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Onur Özbicerler sein Team in der 18. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SVZ mit einer Führung in die Kabine ging. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Muhamet-Ata Attris vom Gastgeber den Platz. Für ihn spielte Niko Hawich weiter (55.). Kevin Wrede, der von der Bank für Marvin Pancke kam, sollte für neue Impulse bei Günnigfeld sorgen (66.). Wrede sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 85. Minute ins Schwarze traf. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich der SV Zweckel und der VfB Günnigfeld schließlich mit einem Remis.

Zweckel bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 17. 21:72 – das Torverhältnis des Absteigers spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SVZ etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der SV Zweckel.

Das Unentschieden wirkt sich auf die Tabellenplatzierung von Günnigfeld aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Gast, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Zweckel den SSV Buer, während der VfB Günnigfeld am selben Tag gegen BSV Schüren das Heimrecht hat.