Der ETB Schwarz-Weiß beantragte keine Regionalliga-Lizenz. Der Vorstand hat entschieden, dass es ein Jahr zu früh käme. Ein neuer Sportlicher Leiter kommt.

Der ETB Schwarz-Weiß marschiert und marschiert in der Oberliga Richtung Tabellenspitze, sitzt bereits der Spvgg. Schonnebeck im Nacken, die Zuschauer träumen bereits von Höherem, doch zumindest für die kommende Saison wird es beim Traum bleiben: Wie bekannt wurde, haben auch die Schwarz-Weißen – wie schon Baumberg zuvor – die Lizenz für die Regionalliga nicht beantragt!

„Wir haben wochenlang hin und her überlegt, haben Für und Wider abgewogen und sind letztendlich zu der Überzeugung gelangt, dass dies für uns ein Jahr zu früh kommt“, verkündete Vorstandsmitglied Axel Lechtken auf Nachfrage dieser Zeitung die schwere Entscheidung. Schließlich hieße das Projekt ja auch „Regio2go“, und da war eigentlich geplant, erst in der Saison 2018/19 voll anzugreifen. Auch finanziell, das räumt Lechtken ein, wäre das „Abenteuer Regionalliga“ zum jetzigen Zeitpunkt für den Verein noch nicht zu stemmen. Denn eins haben sich die Schwarz-Weißen fest vorgenommen: „Wir wollen kein Fallobst der Liga sein; wenn wir kommen, dann wollen wir auch bleiben“, so das Vorstandsmitglied.

Bis dahin sind noch eine Menge Hausaufgaben zu erfüllen, angefangen bei den Vertragsverlängerungen mit den Stammspielern. Mit Mittelfeldmann Ömer Erdogan hatte man fast Einigung erzielt, doch plötzlich träumt der 22-Jährige nach seiner guten Saison im schwarz-weißen Trikot von einer Profikarriere in der Türkei. „Ich hoffe immer noch, dass Ömer zur Einsicht kommt, ich habe schon zu viele Talente reumütig zurückkommen sehen“, meint Trainerfuchs Manni Wölpper, unter dem der Techniker erst so richtig aufgeblüht war. Besser sieht es bei den Brüdern Tomasello aus, hier stünde man dicht vor einer Vertragsverlängerung. Der ETB-Coach hat die Nachricht vom Vorstand gefasst aufgenommen: „Sportlich ist das natürlich eine Katastrophe, aber wir haben ja auch lange nicht gedacht, dass wir da oben mitmischen können. Warum sollen wir uns ernsthaft über etwas unterhalten, was wir noch gar nicht sicher haben? Ich würde hier und heute dafür unterschreiben, wenn man uns den Rang vier anbietet, damit wären wir sehr zufrieden.“

"Schorsch" Mewes ein Kandidat

Für die restliche Spielzeit steht Wölpper vor einem Balanceakt: Natürlich will man die Spiele nicht abschenken, gleichzeitig läuft nun schon die Vorbereitung auf die kommende Saison. Bedeutet: Spieler wie Yokozawa, Oh und Petersburs, von deren Potenzial der Trainer felsenfest überzeugt ist, werden verstärkt Einsatzzeiten bekommen.

Und der ETB wird sich sportlich breiter aufstellen. In der nächsten Woche soll ein Vertrag unterzeichnet und ein neuer Sportlicher Leiter vorgestellt werden, ein „Experte mit einem exzellenten Netzwerk“, verspricht Vorstandsmitglied Lechtken. „Zufälligerweise“ wurde beim Spiel gegen den 1. FC Bocholt Trainerlegende Georg Mewes am Uhlenkrug gesichtet, der die Partie interessiert verfolgte. „Ich bin froh, wenn ich Unterstützung erhalte, ich habe so viele Baustellen“, freut sich Wölpper.