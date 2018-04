In der Begegnung FC Gütersloh gegen Arminia Bielefeld 2 trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden.

Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel war 1:0 zugunsten der Arminia 2 ausgegangen.

Gütersloh nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Wieckowicz und Kaptan statt Deljiu und Gündogan. Auch Arminia Bielefeld 2 tauschte auf drei Positionen. Dort standen Aydincan, Gaye und Danner für Ucar, Wlotzka und Rump in der Startformation.

Bevor es in die Pause ging, hatte Max Danner noch das 1:0 der Arminia 2 parat (40.). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Zum Seitenwechsel ersetzte Tugay Gündogan vom FCG seinen Teamkameraden Kamil Popowicz. Simon Schubert sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 89. Minute ins Schwarze traf. Letztlich trennten sich der FC Gütersloh und der DSC 2 remis.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Gütersloh den 16. Platz in der Tabelle ein. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der Gastgeber nur drei Zähler. Im Angriff weist die Gütersloher deutliche Schwächen auf, was die nur 16 geschossenen Treffer eindeutig belegen.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Arminia Bielefeld 2 in der Tabelle auf Platz 14. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gast insgesamt nur vier Zähler. Die Rückrunde verlief für den FCG bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann der FC Gütersloh noch kein einziges Mal. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Gütersloh Eintracht Rheine, während die Arminia 2 am selben Tag gegen ASC 09 Dortmund das Heimrecht hat.