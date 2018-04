Am Sonntag trifft Firtinaspor Herne auf SW Wattenscheid.

Herne siegte im letzten Spiel gegen den SV Hilbeck mit 3:0 und liegt mit 29 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Nichts zu holen gab es beim letzten Ligaauftritt, als sich Wattenscheid auf eigener Anlage mit 0:1 Mengede 08/20 geschlagen geben musste. Das Hinspiel zwischen SW Wattenscheid und Firtinaspor endete 3:4.

Firtinaspor Herne findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Defensive des Gastgebers muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 52-mal war dies der Fall. Die Herner muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassiert das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Herne tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an. Die Saison von Firtinaspor verläuft bisher durchschnittlich: Insgesamt hat Firtinaspor Herne neun Siege, zwei Unentschieden und elf Niederlagen verbucht.

Wattenscheid besetzt momentan mit 25 Punkten den 14. Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 29:29 ausgeglichen. Die letzten Auftritte des Gastes waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde. Die Wattenscheider holte aus den bisherigen Partien sieben Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler. Wie der vierte Platz in der Auswärtstabelle bestätigt, fühlt sich SW Wattenscheid auf fremdem Terrain pudelwohl, sodass sich die Schwarz-Weißen für das Gastspiel bei Herne etwas ausrechnet. Die Leistungssteigerung von Firtinaspor lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Firtinaspor Herne einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 16 ab. Wattenscheid ist der Underdog im Aufeinandertreffen mit Herne, hat der formstarke Gegner doch in der Tabelle die Nase vorn.