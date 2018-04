Am Sonntag trifft der SV Emmerich-Vrasselt auf den VfB Bottrop.

Anstoß ist um 15:00 Uhr. Gegen den SC Bocholt 26 kam Emmerich-Vrasselt im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (3:3). Bottrop dagegen gewann das letzte Spiel souverän mit 3:1 gegen den Hamminkelner SV und muss sich deshalb nicht verstecken. Im Hinspiel hatte der VfB die Nase vorn und verbuchte einen 4:2-Sieg.

Auf dem 15. Platz der Hinserie nahm man von SV Emmerich-Vrasselt wenig Notiz. Der aktuell siebte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Gegenwärtig rangiert der SV Emmerich-Vrasselt auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die passable Form des Gastgebers belegen acht Zähler aus den letzten fünf Begegnungen. Der bisherige Ertrag von Emmerich-Vrasselt in Zahlen ausgedrückt: sieben Siege, acht Unentschieden und elf Niederlagen.

Der VfB Bottrop nimmt mit 42 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Sieben Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für den Gast dar. Zu den 13 Siegen und drei Unentschieden gesellen sich bei Bottrop zehn Pleiten.

Trumpft der SV Emmerich-Vrasselt auch diesmal wieder mit Heimstärke (6-2-5) auf? Bessere Chancen werden auf jeden Fall dem VfB (6-1-6) eingeräumt. Ins Straucheln könnte die Defensive von Emmerich-Vrasselt geraten. Die Offensive des VfB Bottrop trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Match. Der SV Emmerich-Vrasselt ist gewillt, dem Favoriten in die Suppe zu spucken. Die letzten Ergebnisse stärkten definitiv das Selbstbewusstsein.