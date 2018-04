Im Spiel des SC Bocholt 26 gegen den SV Emmerich-Vrasselt gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Emmerich-Vrasselt hatte mit 4:1 gesiegt.

Bocholt nahm in der Startelf fünf Veränderungen vor und begann die Partie mit Kelbing, Eul, Dammeier, Schwung und Rülfing statt Wüpping, Mehmetaj, Abdallah, Shahab und Juttner. Auch der SV Emmerich-Vrasselt tauschte auf drei Positionen. Dort standen Flietel, Landers und Derksen für Buscher, Warthuysen und Taskiran in der Startformation.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC 26 schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Sebastian Eul zum 1:0. Lukas Wenzel beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (19.). Mathias Pfände nutzte die Chance für Emmerich-Vrasselt und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb es dann bei der knappen Führung des SC Bocholt 26. Gleich nach dem Wiederanpfiff (48.) erhöhte Hassan Misselmani den Spielstand zugunsten von Bocholt. In der 59. Minute erzielte Lennard Derksen das 2:3 für den SV Emmerich-Vrasselt. Kurz vor Ultimo war noch Luis Landers zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gastes verantwortlich (83.). Am Ende stand es zwischen dem SC 26 und Emmerich-Vrasselt pari.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der SC Bocholt 26 in der Tabelle auf Platz neun. Die Bocholter musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten fünf Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Bocholt – der SV Emmerich-Vrasselt bleibt weiter unten drin. Emmerich-Vrasselt ist seit drei Spielen unbezwungen. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der SC 26 den SC 20 Oberhausen, während der SV Emmerich-Vrasselt am selben Tag gegen den VfB Bottrop das Heimrecht hat.