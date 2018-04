Im Spiel TuS Hattingen gegen SW Eppendorf trennten sich beide Gegner mit einem 1:1-Remis.

Der vermeintlich leichte Gegner war der Gast mitnichten. Die Eppendorfer kam gegen die TuS Hattingen zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel bei Eppendorf hatte Hattingen schlussendlich mit 2:1 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die TuS Hattingen mit drei Änderungen. Diesmal begannen Dogan, Bilgen und Petz für Günthner, Arguelles Sauret und Frenzel. Auch SW Eppendorf baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Ugur und Wyberny anstatt Schulte und Behnam-Nejad.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. In Durchgang zwei lief Alexander Frenzel anstelle von Jan-Christian Höhmann für Hattingen auf. Tim Wasserloos brach für den Gastgeber den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung für die TuS Hattingen. Bei Eppendorf kam Maigaskiya Samba für Tobias Weyers ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (73.). Kurz vor Ultimo war noch Samba zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von SW Eppendorf verantwortlich (81.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Maximilian Meyer (Witten) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Die Stärke von Hattingen liegt in der Offensive – mit insgesamt 64 Treffern. Die Hattinger bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Eppendorf in die Abstiegszone auf Platz 16. SW Eppendorf ist seit vier Spielen unbezwungen. Das nächste Mal ist die TuS Hattingen am 08.04.2018 gefordert, wenn man bei Phönix Bochum antritt. Am 08.04.2018 empfängt Eppendorf in der nächsten Partie den SV Wanne 11.