Die Beobachter staunten nicht schlecht: Die TuS Kaltehardt stellte dem Favoriten ein Bein und schlug die SG Welper mit 4:3.

Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Welper erfüllte die jedoch Erwartungen nicht Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der Gast letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Kaltehardt nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Andoh und Wilde statt Machholz und Härter. Auch die SG Welper tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Durek und Nehlson für Rast und Benkarit in der Startformation.

80 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die TuS Kaltehardt schlägt – bejubelten in der vierten Minute den Treffer von Nils Niemeier zum 1:0. Nikita Wirt schoss für Welper in der 15. Minute das erste Tor. Tolga Dilek machte in der 33. Minute das 2:1 des Aufsteigers perfekt. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Leonit Loshaj seine Chance und schoss das 3:1 (43.) für die SG Welper. Bis Schiedsrichter Pascal Alack (Gelsenkirchen) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Zum Seitenwechsel ersetzte Marcel Odrost von Kaltehardt seinen Teamkameraden Niclas Roggenbuck. Gut sah die Situation für den Gastgeber nicht aus. Doch zum Glück hatte man Niemeier in den eigenen Reihen, der das Spiel quasi im Alleingang mit einem lupenreinen Hattrick drehte (59./71./83.). Am Ende verbuchte die Kaltehardter gegen Welper einen Sieg.

Die drei Zähler katapultieren die TuS Kaltehardt in der Tabelle auf Platz 13. Kaltehardt scheint nach dem dritten Spiel in Folge ohne Pleite allmählich etwas mehr Boden unter den Füßen zu bekommen. Die TuS Kaltehardt kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 14 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sechs Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Der Patzer der SG Welper zieht im Klassement keine Folgen nach sich. Der letzte Dreier liegt für Welper bereits drei Spiele zurück. Am 08.04.2018 reist Kaltehardt zur nächsten Partie zur DJK Wattenscheid. Das nächste Mal ist die SG Welper am 08.04.2018 gefordert, wenn der BV Herne-Süd zu Gast ist.