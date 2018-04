Für den SV Hilbeck gab es in der Partie gegen Firtinaspor Herne, an deren Ende eine 0:3-Niederlage stand, nichts zu holen.

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Herne hatte mit 5:1 gesiegt.

Während Hilbeck auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Herne Khimiri, Yildirim, Cakiroglu und Tugyan statt Bastürk, Özbek, Colak und Aksoy. Okan Cakiroglu trug sich in der elften Spielminute in die Torschützenliste ein. Für Finn Köhler war der Einsatz nach 13 Minuten vorbei. Für ihn wurde Dustin Wypyszewski eingewechselt. Für das 2:0 von Firtinaspor sorgte Enes Kaya, der in Minute 22 zur Stelle war. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Volkan Cetin Yildirim von Firtinaspor Herne den Platz. Für ihn spielte Serkan Öztürk weiter (55.). Kaya stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für den Gast sicher (84.). Am Ende schlug die Herner den SV Hilbeck auswärts.

In der Defensive drückt der Schuh bei Hilbeck, was in den 55 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. In der Defensivabteilung des Gastgebers knirscht es weiter gewaltig, weshalb die Hilbecker weiter im Schlamassel steckt. Der SV Hilbeck baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Dreier springt Herne auf den neunten Platz der Landesliga Westfalen 3. Firtinaspor bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Für Hilbeck geht es schon am Donnerstag weiter, wenn man BSV Schüren empfängt. Schon am Sonntag ist Firtinaspor Herne wieder gefordert, wenn SW Wattenscheid zu Gast ist.