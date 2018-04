Für die TSG Sprockhövel gab es in der Partie gegen Eintracht Rheine, an deren Ende eine 1:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis begnügen müssen.

Sprockhövel nahm in der Startelf fünf Veränderungen vor und begann die Partie mit Ritz, Tchakoumi Essengue, Buceto, Muharremi und Dudda statt Kadiu, Gremme, Mißner, Terzicik und Postolli. Auch Rheine tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Hinkerohe und Brüggemeyer für Meyer und Wiesch in der Startformation.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Timo Scherping für den FCE zur Führung (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der 58. Minute wurde Daniel Mladenovic für Omar Guetat eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Maik Osterhaus beförderte das Leder zum 2:0 von Eintracht Rheine über die Linie (62.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Philip Fontein, als er das 3:0 für Rheine besorgte (70.). Für das 1:3 der TSG zeichnete Tim Dudda verantwortlich (77.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der Gastgeber noch einen Doppelwechsel vor, sodass Yüksel Terzicik und Raffaele Federico für Aziz Budak und Patrick Adam Dytko weiterspielten (86.). Fontein brachte den FCE in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (90.). Letzten Endes ging die Rheiner im Duell mit der TSG Sprockhövel als Sieger hervor.

Trotz der Niederlage behält Sprockhövel den zehnten Tabellenplatz. Die Misere des Absteigers hält an. Insgesamt kassierte die TSG nun schon vier Niederlagen am Stück.

Offensiv sticht Eintracht Rheine in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 44 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Im Klassement macht Rheine einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist die TSG Sprockhövel zur Zweitvertretung des SC Paderborn 07, während der FCE am selben Tag beim FC Gütersloh antritt.