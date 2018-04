Die Englischen Wochen gehen für den Regionalligisten Rot-Weiss Essen am Dienstag weiter. Dann geht es zum abstiegsbedrohten Tabellen-16. FC Wegberg-Beeck.

Bereits vor zwei Jahren spielte Wegberg-Beeck in der Regionalliga, doch damals war die vierthöchste deutsche Spielklasse noch mindestens eine Nummer zu groß. Gerade einmal 16 Punkte konnte sich die Mannschaft vom Niederrhein damals sichern, einen davon gegen RWE.

Am 26. Spieltag der Saison 15/16 kamen die Bergeborbecker unter dem damaligen Trainer Jan Siewert über ein 1:1 nicht hinaus, ein vermeintlicher Siegtreffer in der Schlussminute von Moritz Fritz wurde nicht anerkannt.

Alleine das dürfte für die Jungs von der Hafenstraße Warnung genug sein. Schließlich stehen aus dieser Mannschaft sechs Spieler immer noch beim Ligakonkurrenten unter Vertrag. Das 1:1-Remis der Wegberger am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbachs U23 sollte die Essener auch hellhörig machen. Sportdirektor Jürgen Lucas hat sich das Spiel live angeschaut und Eindrücke gesammelt: „Sie verteidigen sehr kompakt und versuchen dann schnell umzuschalten.“

Eine Spielweise, die den Essenern im Auswärtsspiel in Verl bereits einige Probleme verursacht hatte. Auch die Ostwestfalen hatten sich gegen die Rot-Weissen tief positioniert, bei der Mannschaft von Trainer Argirios Giannikis fehlten derweil zum einen die Ideen, zum anderen auch die Umsetzung. Lucas: „Wir waren zu passiv und in vielen Situationen nicht auf der Höhe.“ In Wegberg gelte es nun auch gegen einen solch defensiv kompakten Gegner mal einen Sieg zu erzwingen. „Ich erwarte von unserer Mannschaft, dass sie alles in die Waagschale legt. Wir müssen selbstbewusst und aggressiv auftreten.“

Zumal sich die Personalsituation der Rot-Weissen wieder etwas entspannen könnte. Schließlich dürfte Philipp Zeiger nach abgelaufener Gelbsperre wieder in die Startelf zurückkehren. Zudem hat Kevin Grund nach den beiden Tritten gegen Ende der Verl-Partie am Sonntag wieder trainiert. Für den kranken Kamil Bednarski gilt das derweil nicht, ebenso wenig wie für den angeschlagenen Torwart Marcel Lenz, bei dem die endgültige Diagnose für Dienstag erwartet wird.