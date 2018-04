Im Spiel von SV Rödinghausen gegen den Bonner SC gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Rödinghausen. Die Ausgangslage sprach für den SVR, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

SV Rödinghausen startete mit drei Veränderungen in die Partie: Langemann, Velagic und Traore für Harder, Latkowski und Kunze. Auch der BSC stellte um und begann mit Bors, Mabanza und Hirsch für Kaiser, Lokotsch und Omerbasic.

Ein frühes Ende hatte das Spiel für Kris Fillinger, der in der achten Minute vom Platz musste und von Abdelkader Maouel ersetzt wurde. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte David Mikel Bors sein Team in der 13. Minute. Rödinghausen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den Bonner SC in die Kabinen. Konstantin Möllering und Kelvin Lunga kamen für die Teamkollegen Christian Maerz und Jonas Burke zum Wiederanpfiff auf das Feld. 614 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SVR schlägt – bejubelten in der 62. Minute den Treffer von Daniel Flottmann zum 1:1. SV Rödinghausen gelangte durch ein Selbsttor von Bonn zur 2:1-Führung (71.). In der 79. Minute brachte Tobias Steffen das Netz für Rödinghausen zum Zappeln. In der 90. Minute verwandelte Dario Schumacher einen Elfmeter zum 2:3 für den BSC. Zum Schluss feierte der SVR einen dreifachen Punktgewinn gegen den Bonner SC.

Die Offensivabteilung von SV Rödinghausen funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 51-mal zu. Rödinghausen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz.

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt Bonn den 15. Platz in der Tabelle ein. Der Gast wartet schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Am 03.04.2018 empfängt der SVR in der nächsten Partie die Reserve von Borussia Dortmund. Der BSC trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf Viktoria Köln.