Vor dem Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig hat sich VfL Bochum-Trainer Robin Dutt zum Gegner und der Trainingswoche geäußert.

Robin Dutt, vor der Saison hätte man das Spiel gegen Eintracht Braunschweig als Topspiel an einem Montagabend erwartet. Sowohl der VfL Bochum als auch die Eintracht konnten ihre Ziele in der laufenden Spielzeit aber nicht erfüllen. Spielt das in den Köpfen eine Rolle? Das mag man durchaus so sehen, es hat aber keinen Einfluss auf das Spiel am kommenden Sonntag. Die einzige Parallele ist vielleicht, dass beide Teams in den vergangenen sechs Spielen elf Punkte geholt haben. Braunschweig befindet sich auch im Aufwind, deshalb erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe.

Man konnte im Training beobachten, dass die Mannschaft sich selbst beim Trainingsspiel richtig geärgert hat, wenn etwas nicht gelang. Ist das die Mentalität, die man in diesen Tagen benötigt? Hundertprozentig! Deshalb versuchen wir die Trainingsspiele immer mit einem Wettkampfcharakter zu führen. Wir machen daraus immer wieder ein kleines Turnier, damit die Spieler ehrgeizig an die Sache heran gehen. Das tut der Mannschaft sehr gut.

Braunschweig befindet sich auch im Aufwind, deshalb erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe. Robin Dutt

Janni Serra ist von der U21-Länderspielreise mit einer Grippe zurückgekehrt. Besteht noch Hoffnung, dass er gegen Braunschweig im Kader steht? Natürlich hoffen wir das noch. Aktuell ist sein Kopf leider noch komplett dicht, da er eine starke Grippe hat. Er hat nach seinen Einwechslungen in den vergangenen Wochen immer gute Leistungen gebracht, deshalb wäre es natürlich schön, wenn er dabei sein kann.

Wie schätzen sie Eintracht Braunschweig ein? Vor allem im Umschaltspiel sind die wahnsinnig schnell und haben dafür die richtigen Spieler. Wenn man sie einmal kontern lässt, haben sie auch in der Offensive die Klasse, Tore zu erzielen und extrem gefährlich zu werden. Das wollen wir verhindern.