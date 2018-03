Nach der 7:2-Gala gegen den SV Brackel soll auch gegen den Lüner SV ein Sieg her. Die Defensive ist der Schlüssel.

Im neuen Jahr hat sich Hordel im Vergleich zur Hinrunde in vielerlei Hinsicht verbessert, vor allem die Offensive ist wieder ein Glanzstück geworden. Das war auch beim 7:2 gegen den SV Brackel am vergangenen Spieltag zu sehen. Durch die Erfolge hat sich die DJK bis auf sechs Zähler von den Abstiegsplätzen abgesetzt. Die Heimbilanz allerdings hat mit vier Siegen und sechs Niederlagen noch Luft nach oben. Am Montag gegen den Lüner SV soll ein Sieg an der Hordeler Heide hinzukommen (15 Uhr).

„Zu Hause müssen wir unsere Bilanz definitiv noch aufbessern“, fordert Trainer David Zajas. Zuletzt gegen Brackel überzeugte seine Elf auch an der Hordeler Heide, ließ durch den hohen Sieg die Dortmunder in der Tabelle hinter sich. Gleiches soll nun auch gegen den Lüner SV gelingen, der punktgleich mit Hordel auf Platz acht steht.

Wichtige Defensivarbeit

„Wir wollen den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen“, sagt Zajas, der trotz der sieben Tore gegen Brackel vor allem die Defensive lobt: „Das war der Schlüssel zum Sieg. Wir müssen wieder darauf achten, dass wir aus einer kompakten Grundordnung agieren. Die ganze Mannschaft hat gut mit nach hinten gearbeitet, das hat schon bei den Stürmern angefangen.“

Die Stürmer haben beim 7:2 aber natürlich auch noch ganz anders auf sich aufmerksam gemacht, besonders Ron Berlinski, der in der ersten Hälfte dreimal traf und den Weg zum Sieg ebnete. „Ron bringt uns nach vorne, spielerisch, aber auch von seinem Ehrgeiz her“, lobt Zajas, der allerdings auf Berlinskis Dienste am Montag verzichten muss.

Neben dem Topstürmer fallen Julius Ufer, Philipp Dragicevic, Christopher und Julian Stöhr aus. „Dann können sich die anderen Jungs auszeichnen, der eine oder andere hat sich auch einen Einsatz verdient“, sagt Zajas und fordert die Grundtugenden ein: „Egal, wer spielt – wir müssen alles geben, denn der Gegner wird uns alles abverlangen.“