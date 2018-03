Die SF Königshardt kam am Donnerstag zu einem 3:1-Erfolg gegen Adler Osterfeld.

Das Hinspiel bei Königshardt hatte Osterfeld schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Adler veränderte die Startaufstellung im Vergleich zum letzten Spiel auf einer Position. Für Giotis spielte diesmal Boukdir. SFK dagegen setzte auf die gleiche Startelf. In der sechsten Minute erzielte k.A. k.A. das 1:0 für Adler Osterfeld. Joel Bayram schockte den Gastgeber und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für die SF Königshardt (10./45.). Ein Tor auf Seiten von Königshardt machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In Durchgang zwei lief Leonardo Ewemen anstelle von Enes Türk für Osterfeld auf. In der 66. Minute stellte SFK personell um: Per Doppelwechsel kamen Gerrit Kriegisch und Moritz Wegener auf den Platz und ersetzten Bayram und Dusan Trebaljevac. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Wegener, der das 3:1 aus Sicht des Gastes perfekt machte (90.). Am Ende verbuchte der Absteiger gegen Adler einen Sieg.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Adler Osterfeld den sechsten Platz in der Tabelle ein.

Trotz des Sieges bleibt die SF Königshardt auf Platz zwei. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte die Königshardter seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 13 Spiele ist es her. Die Sportfreunde sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 17 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. Die Defensive von Königshardt (26 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Bezirksliga Niederrhein 6 zu bieten hat. Am Sonntag muss Osterfeld bei der SpVgg Friedrichsfeld ran, zeitgleich wird SFK vom SV Haldern in Empfang genommen.