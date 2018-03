Klosterhardts Trainer Robin Krüger reagierte nach dem Spiel auf die Äußerungen von Marcus Behnert, Trainer der ersten Mannschaft, dass die Zusammenarbeit schwierig sei.

Die Situation bei Arminia Klosterhardt ist etwas anders als bei anderen Klubs, die eine Mannschaft in der A-Junioren Bundesliga stellen. Die U19 in Deutschlands höchster Spielklasse, die erste Mannschaft in der Landesliga." Das stellt den Verein vor die Herausforderung, dass die erste Mannschaft der Arminia Schwierigkeiten hat, Spieler aus der eigenen Jugend zu rekrutieren. Marcus Behnert kritisierte dies in der Vergangenheit.

"Man liest natürlich extrem viel, aber das Verhältnis zwischen Marcus und mir ist seit dem ersten Tag gut", stellte Krüger nach dem verdienten Punktgewinn gegen den 1. FC Köln klar. "Es war ja auch keine Kritik an mir oder der Zusammenarbeit generell, sondern es ging um die Ambitionen der Jungs", fasst Krüger noch einmal zusammen. Man habe sich zusammengesetzt und die Situation eingeordnet, erklärte er. So habe einen Tag nach erscheinen des Artikels ein Telefonat zwischen beiden Trainern stattgefunden.

Krüger nimmt Spieler in Schutz

Die interne Kommunikation sei wichtig, ebenso sich als Einheit nach außen zu präsentieren. Krüger nannte die Leistung seiner Mannschaft beispielhaft dafür, was man als Einheit und mit Zusammenhalt schaffen könne.

Krüger nahm seine Spieler in Schutz. "Ich muss dann natürlich auch ein Stück weit eine Lanze für die Jungs brechen. Wir haben jetzt auch Spieler, die für die Bundesligasaison von weiter her kommen. Für diese ist die Landesliga möglicherweise auch ein Thema. Beispielsweise ist es dann bei einem Jungen aus Unna klar, dass er sich dann in der Landesliga nach einem Klub in seiner Nähe umschaut", erklärte Krüger. Demnach sei für diese Spieler der Wechsel in den Seniorenbereich der Arminia schwieriger.