Das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West bleibt spannend. Drei Top-Teams fuhren am Mittwochabend wichtige Dreier ein. Der KFC Uerdingen gewann 3:0 in Rödinghausen.

Für diese Momente hat sich der KFC Uerdingen einen Mann wie Maximilian Beister ins Boot geholt. Der ehemalige Bundesliga-Profi zeigte am Mittwochabend im Nachholspiel beim SV Rödinghausen, warum er einst 14 Spiele für die deutsche U21-Nationalmannschaft absolvierte. Beim 3:0 (2:0)-Sieg im Häcker Wiehenstadion war der 27-Jährige neben Sturmpartner und Doppeltorschütze Lucas Musculus (36., 45.) der Mann des Spiels auf Seiten des Aufsteigers. Beister bereitete das zweite Tor des ehemaligen Bonners mit einer sehenswerten Einzelaktion vor und markierte den 3:0-Endstand (71.) selbst. Ein starker Auftritt des prominentesten Krefelder Spielers. Der Tabellenführer profitierte allerdings auch von der Gelb-Roten Karte für Rödinghausens Daniel Latkowski kurz vor der Halbzeit (43.). Bis zum Uerdinger Führungstor hatten die Hausherren deutlich mehr vom Spiel. In Unterzahl war Rödinghausen allerdings chancenlos. Zu allem Überfluss handelte sich Lukas Kunze wenige Minuten vor dem Abpfiff eine weitere Ampelkarte ein (87.). Unter dem neuen Trainer Stefan Krämer bleibt der KFC somit in der Erfolgsspur. Sieben Punkte hat der ehemalige Bundesligist in den drei Spielen unter der Regie des 51-Jährigen eingefahren. Diese waren allerdings dringend notwendig, denn auch die Konkurrenz punktet konstant. Meister Viktoria Köln behielt am Mittwochabend gegen Rot-Weiß Oberhausen mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Alemannia Aachen bleibt nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen TuS Erndtebrück in Lauerstellung. Vor 5400 Zuschauern am Tivoli waren Kapitän Nils Winter (12.) und Peter Hackenberg für die Alemannia erfolgreich. Glück hatte der Favorit, als Yuki Nishiya in der 84. Minute für Erndtebrück nur den Pfosten traf und somit den Ausgleich knapp verpasste.

