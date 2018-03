Rot-Weiß Oberhausen hat in der Regionalliga West das Nachholspiel bei Viktoria Köln vor 786 Zuschauern mit 0:2 (0:0) verloren.

Das war bitter für RWO! Nicht nur weil die Mannschaft von Trainer Mike Terranova dem amtierenden Meister Viktoria Köln mit 0:2 unterlag, sondern weil diese Niederlage auch absolut verdient war.

Und dass die RWO-Elf aus Köln nichts Zählbares mitnimmt, hätte zu Beginn der Partie keine hellseherischen Fähigkeiten vermuten lassen. Oberhausen begann fahrig, eine klare Spielidee war nicht zu erkennen. "In den ersten zehn Minuten sind wir nur hinterhergerannt", sagte Maik Odenthal. Doch das wurde nicht bestraft. Köln rannte an, vergab aber Chancen am Fließband. "Wir hatten viel Glück, dass wir mit einem 0:0 in die Pause gingen", musste Terranova zugeben.

In Halbzeit zwei stellte der RWO-Trainer um. Und das fruchtete, denn die Viktoria tat sich nun schwerer, Lücken in der sattelfesten Defensive zu finden. Dass es dann aber doch alsbald 0:1 stand, war besonders bitter - weil besonders unnötig. Ein langer Freistoß reichte aus, um Felix Haas zu überspielen und die gesamte Defensive auszuhebeln. Sven Kreyer startete durch und ließ Torwart Robin Udegbe keine Chance (57.). "Wir wollten defensiver spielen. Das hat nicht geklappt. Wir waren einfach mutlos und hatten eine scheiß Passqualität", war Terranova nach der dritten Pleite in Serie wütend.

Doch in jeder Niederlage sollte man auch das Gute sehen: RWO gab sich keinesfalls auf, versuchte alles, um doch noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. "Ich bin in diesem Spiel um einige Jahre gealtert", scherzte Viktoria-Trainer Olaf Janßen. Und das hatte Gründe. Denn Köln trat nach der Führung nicht mehr wie ein Spitzenreiter auf, ließ Oberhausen in die Partie kommen. "Ich hatte das Gefühl, dass bei Viktoria die Kräfte nachließen", sagte Terranova. Doch RWO konnte in den Schlussminuten die sich bietenden Räume nicht mehr nutzen.

Im Gegenteil: Einen Konter spielte Köln dann doch mustergültig aus, bekam in der Schlussminute einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verschoss der eingewechselte Timm Golley zwar, den Abpraller konnte Kevin Holzweiler aber verwandeln (90.). Es reichte also nicht mehr für RWO. Wie so oft in letzter Zeit: Es ist die dritte Niederlage in Folge.

Am kommenden Montag (13 Uhr) geht es für die Kleeblätter weiter. Dann empfängt die Elf von Terranova den Wuppertaler SV. Viktoria empfängt am Samstag (14 Uhr) den 1. FC zum Kölner Derby.