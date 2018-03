In der Regionalliga West rollt über das Osterwochenende der Ball. Den 28. Spieltag tippt der ehemalige Fußballprofi Frank Kontny.

Noch in der vergangenen Saison hat der 53-Jährige als Sportlicher Leiter für den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen gearbeitet. Seit rund einem Jahr ist Kontny nicht mehr bei einem Fußballverein im Amt. Der in Essen geborene Ex-Profi ist dennoch nicht untätig: "Ich unterstütze einige Berateragenturen und helfe einzelnen Vereinen bei der Spielersichtung. In der Regionalliga bin ich regelmäßig auf den Plätzen. Mit geht es gut, ich bin gesund und habe immer noch Spaß am Fußball", sagt Kontny.

Das Geschehen bei seinen ehemaligen Vereinen Wattenscheid 09, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen hat er genau im Blick: "Natürlich verfolge ich ganz genau, wie es bei meinen alten Klubs läuft. Ich wünsche allen viel Erfolg."

So tippt Frank Kontny den 28. Regionalliga-Spieltag: