Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung vom FC Altenbochum gegen die SG Welper.

Der vermeintlich leichte Gegner war Altenbochum mitnichten. Der Gastgeber kam gegen Welper zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war 6:3 zugunsten der SG Welper ausgegangen.

Letzten Endes wurde in der Begegnung des FC Altenbochum mit Welper kein Sieger gefunden.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt Altenbochum in der Tabelle auf Platz sieben.

Sicherlich ist das Ergebnis für die SG Welper nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Angriffsreihe des Gastes lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 75 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der FC Altenbochum ist nun seit 13 Spielen, Welper seit fünf Partien unbesiegt. Altenbochum tritt am kommenden Donnerstag bei der TuS Kaltehardt an, die SG Welper empfängt am selben Tag die TuS Harpen.