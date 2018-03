Beim VfB Speldorf gab es für den 1.

FC Monheim nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:4. Im Hinspiel hatte sich Speldorf als keine große Hürde erwiesen und mit 0:4 verloren. Am Schluss fuhr der Gastgeber gegen Monheim auf eigenem Platz einen 4:0-Sieg ein.

Der Erfolg bringt eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der VfB liegt nun auf Platz acht. Durch den klaren Erfolg über den FCM ist der VfB Speldorf weiter im Aufwind.

Durch diese Niederlage fällt der 1. FC Monheim in der Tabelle auf Platz sechs. Die Situation beim Aufsteiger bleibt angespannt. Gegen Speldorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Als Nächstes steht für den VfB eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (19:30 Uhr) geht es gegen den 1. FC Bocholt. Monheim empfängt parallel die Spvg Schonnebeck.