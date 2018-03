Der VfB 03 Hilden sammelt mit dem 3:1-Sieg gegen den FSV Vohwinkel drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder.

Vohwinkel war im Hinspiel gegen Hilden zu einem knappen 4:3-Sieg gekommen.

Der VfB 03 nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Harouz statt Weber. Auch der FSV tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Kanahashi und Heinen für Götze und Terada in der Startformation.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schockte Zissis Alexandris den FSV Vohwinkel, als er das Führungstor für den VfB 03 Hilden erzielte (45.). Komfortabel war die Pausenführung von Hilden nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Vorsprung von einem Tor in die Umkleidekabinen. Frisch zurück aus der Kabine? Zumindest brachte die Hildener durch Said Harouz den Ball in der 52. Minute erfolgreich im gegnerischen Netz unter, sodass es fortan 2:0 aus der Perspektive des VfB 03 hieß. Mit dem 3:0 für den VfB 03 Hilden von Florian Grün hatte das Spiel seinen Sieger in der 81. Minute eigentlich schon gefunden. Kurz vor Ultimo war noch Frederic Lühr zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von Vohwinkel verantwortlich (87.). Letztlich feierte Hilden gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Big Points und trug einen Sieg davon.

Durch den Erfolg verbessert sich der VfB 03 im Klassement auf Platz 13.

Gewinnen hatte beim FSV zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück. Der Gast musste sich nun schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Aufsteiger insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die formschwache Abwehr, die bis dato 60 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des FSV Vohwinkel in dieser Saison. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den VfB 03 Hilden – Vohwinkel bleibt weiter unten drin. Vor heimischem Publikum trifft Hilden am nächsten Donnerstag auf den SV Straelen, während der FSV am selben Tag TuRU Düsseldorf in Empfang nimmt.