Mit leeren Händen endete für den TV Jahn Hiesfeld die Auswärtspartie gegen den SC Düsseldorf-West.

Der Gastgeber siegte mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis getrennt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Düsseldorf-West mit einer Änderung. Diesmal begann Deuß für Stutz. Auch Hiesfeld baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Riebling, Klaß und Weßelburg anstatt Mastrolonardo, Gataric und Wichert.

75 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC West schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Dennis Ordelheide zum 1:0. In der 18. Minute brachte Jeff Gyasi das Netz für den SC Düsseldorf-West zum Zappeln. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kevin Menke in der 22. Minute. Der Jahn brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Düsseldorf-West hatte bis zur Pause Bestand. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Sebastian Santana das Spielfeld in der 63. Minute für Andrej Hildenberg verließ. Das 2:2 des TV Jahn Hiesfeld stellte Joel Zwikirsch für den Gast sicher (70.). Dass der SC West in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Hildenberg, der in der 78. Minute zur Stelle war. Zum Schluss feierte die Düsseldorfer einen dreifachen Punktgewinn gegen Hiesfeld.

Der SC Düsseldorf-West springt mit diesem Erfolg auf den siebten Platz.

Dem Jahn klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen Düsseldorf-West war bereits die dritte am Stück in der Liga. Durch diese Niederlage fällt der TV Jahn Hiesfeld in der Tabelle auf Platz fünf. Nächster Prüfstein für den SC West ist der ETB SW Essen (Donnerstag, 19:00 Uhr). Hiesfeld misst sich am selben Tag mit dem VfR Krefeld-Fischeln (19:00 Uhr).