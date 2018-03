Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen TuS Ennepetal und der Hammer SpVg vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Hamm gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Spielvereinigung der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Das Hinspiel hatte der Gast mit 3:0 gewonnen.

Während bei Ennepetal diesmal Lahchaychi und Nadaner für Siepmann und Dosedal begannen, stand beim HSV Nölle statt Kroener in der Startelf. Nach nur 22 Minuten verließ Pascal Schmidt von der Hammer SpVg das Feld, Bennet Eickhoff kam in die Partie. Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Moritz Kickermann von Hamm den Platz. Für ihn spielte Alan Bezhaev weiter (55.). Schließlich pfiff Stefan Tendyck das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.

TuS Ennepetal bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 14. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Gastgeber. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Trotz eines gewonnenen Punktes fällt der HSV in der Tabelle auf Platz acht. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Hammer SpVg zu besiegen. Als Nächstes steht für Ennepetal eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (18:30 Uhr) geht es gegen Eintracht Rheine. Hamm empfängt – ebenfalls am Donnerstag – die TSG Sprockhövel.