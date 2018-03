Durch ein 3:0 holte sich der 1. FC Kleve drei Punkte beim FC Kray.

FC Kleve drei Punkte beim FC Kray. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Kleve hatte mit 4:0 gewonnen.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei Kray diesmal Rami und Steuke für Tavio Y Huete und Uzun auf. Der FCK setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf. Die Weichen auf Sieg für den 1. FC Kleve stellte Nedzad Dragovic, der in Minute 29 zur Stelle war. Die 230 Zuschauer hatten sich schon auf die Halbzeitpause eingestellt, da schlug Jan-Luca Geurtz noch einmal zu: 2:0 stand es nun aus Sicht des Gastes (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bis zur ersten personellen Änderung, als Jannis Altgen Geurtz ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (56.). Pascal Hühner stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Kleve sicher (83.). Schlussendlich reklamierte der Tabellenprimus einen Sieg in der Fremde für sich und wies den FCK in die Schranken.

Durch diese Niederlage fällt der FC Kray in der Tabelle auf Platz sieben.

Dem FCK ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen Kray verbuchte man bereits den 19. Saisonsieg. Der 1. FC Kleve ist seit drei Spielen unbezwungen. An der Hintermannschaft von Kleve ist kaum ein Vorbeikommen, erst 18-mal war der Defensivverbund machtlos. Keine Mannschaft der Landesliga Niederrhein 2 weist bis dato einen besseren Wert auf. Am nächsten Donnerstag reist der FCK zum VfL Rhede, zeitgleich empfängt der FCK den SV Scherpenberg.