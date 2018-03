Aus der eigenen Favoritenstellung konnte der SC Weitmar 45 gegen die TuS Kaltehardt kein Kapital schlagen und kam nur zu einem 2:2-Unentschieden.

Über das Remis konnte sich Kaltehardt entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit SC Weitmar 45. Im Hinspiel war der Gast mit 1:5 krachend untergegangen.

Während beim SC Weitmar 45 diesmal Berg, Wundrock und Leiendecker für Przybylak, Wozniak und Sahlmen begannen, standen bei Kaltehardt Wilde und Roggenbuck statt Andoh und Dautz in der Startelf. Andre Wilde brachte die TuS Kaltehardt in der sechsten Minute in Front. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Patrick Polanik das 2:0 nach (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 58. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Sascha Leiendecker spielte Marc-Andre Michel bei Weitmar weiter. Vor 100 Besuchern gelang Fabio Hammernick in der 77. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Die komfortable Halbzeitführung von Kaltehardt hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Patrick Feistner schoss den Ausgleich in der 87. Spielminute. Die Kaltehardter ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich der SC Weitmar 45 noch ein Unentschieden.

Vor vier Spielen bejubelte Weitmar zuletzt einen Sieg. Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Weitmar 45 nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang.

In den letzten fünf Spielen war für die TuS Kaltehardt noch Luft nach oben. Fünf von 15 möglichen Zählern sammelte Kaltehardt ein. Die TuS Kaltehardt bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz 16. Als Nächstes steht für Weitmar eine Auswärtsaufgabe an. Am Donnerstag (19:30 Uhr) geht es gegen die DJK Wattenscheid. Kaltehardt empfängt parallel den FC Altenbochum.