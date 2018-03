Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf die TuS Heven hatte der SV Wanne 11 klar das Nachsehen und verlor mit 2:6.

Hängende Köpfe beim Platzherr SV Wanne 11, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel war Heven mit 1:5 krachend untergegangen.

Während beim SV Wanne 11 diesmal Hyna, Akbaba und Närdemann für Reimann, Kaya und Maiwald begannen, standen bei Heven Radojcic, Kellner und Kamaj statt Kieck, Stemmermann und Wolf in der Startelf. Für das erste Tor sorgte Volkan Kiral. In der 22. Minute traf der Spieler der TuS Heven ins Schwarze. Laurenz Wassinger nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 34. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Das 3:0 für Heven stellte Wassinger sicher. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Bei einem Doppelwechsel in der 55. Minute lösten Marvin Gottsheim und Florian Drews die Teamkollegen Antonio Curic und Ismail Akbaba auf dem Feld ab. Die letzten Zweifel der 75 Zuschauer am Sieg der TuS Heven waren ausgeräumt, als Arian Kamaj in der 70. Minute das 4:0 schoss. Gottsheim war es, der in der 71. Minute den Ball im Tor von Heven unterbrachte. Spielstark zeigte sich die Hevener, als Kamaj (79.) und Wassinger (88.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Kurz vor Ultimo war noch Ali Al Hussein zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Wanne verantwortlich (90.). Am Ende schlug die TuS Heven den SV Wanne 11 auswärts.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Wanne in der Tabelle stabil. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim Gastgeber noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. 78 Tore – mehr Treffer als die Wanner verbuchte kein anderes Team der Bezirksliga Westfalen 10.

Das Resultat wirkt sich positiv auf die Tabellenposition von Heven aus und bringt eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Auf die TuS Heven passt das unschöne Attribut „Schießbude der Liga“ – im bisherigen Saisonverlauf musste Heven bereits 69 Gegentreffer hinnehmen. Kommende Woche tritt der SV Wanne 11 bei der SF Bochum-Linden an (Donnerstag, 19:00 Uhr), am gleichen Tag genießt die TuS Heven Heimrecht gegen den FC Neuruhrort.