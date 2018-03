Obwohl der 1.

FC Kaan-Marienborn auf dem Papier der klare Favorit war, kam der Gast gegen die Sportfreunde Siegen nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Weder besiegt noch unterlegen. Siegen tritt gegen den Favoriten 1. FC Kaan-Marienborn an und kann am Ende mit sich zufrieden sein. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Kaan-Marienborn hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete die Sportfreunde Siegen mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Kühler und Geller für Filipzik und Grölz. Auch der 1. FC Kaan-Marienborn baute die Anfangsaufstellung auf einer Position um. So spielte Jörgens anstatt Gencal.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schockte Dawid Krieger Siegen, als er das Führungstor für Kaan-Marienborn erzielte (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Jared Jörgens vom 1. FC Kaan-Marienborn den Platz. Für ihn spielte Burak Gencal weiter (55.). Bei der Sportfreunde Siegen kam Masahiro Endo für Gilles Nigel Kühler ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (58.). 2.421 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 60. Minute den Treffer von Okay Yildirim zum 1:1. Toni Gänge witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für Kaan-Marienborn ein (67.). Endo sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff das Unentschieden, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Die 2:2-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Fabian Maibaum die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Siegen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwölf. Seit fünf Spielen wartet der Absteiger schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nach 20 absolvierten Begegnungen nimmt der 1. FC Kaan-Marienborn den ersten Platz in der Tabelle ein. Der letzte Dreier liegt für Kaan-Marienborn bereits drei Spiele zurück. Während die Sportfreunde Siegen am nächsten Donnerstag (18:30 Uhr) beim FC Brünninghausen gastiert, duelliert sich der 1. FC Kaan-Marienborn zeitgleich mit Rot Weiss Ahlen.