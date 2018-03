Die beiden Dortmunder Abwehrspieler Manuel Akanji und Sokratis sehen sich im Länderspiel wieder. So haben sich die übrigen BVB-Nationalspieler geschlagen.

In der Fußball-Bundesliga verteidigen sie idealerweise gemeinsam für Borussia Dortmund, am Freitagabend waren sie mit ihren Nationalmannschaften ausnahmsweise Gegner. Das BVB-Abwehrduell zwischen den Innenverteidigern Manuel Akanji und Sokratis ging an den Schweizer. Akanji gewann mit den Eidgenossen 1:0 gegen Griechenland mit Sokratis. Der BVB-Winterneuzugang wurde anschließend für seine Leistung ausreichend gewürdigt.

„Dass der Innenverteidiger überzeugte, wird kaum jemanden überrascht haben. Er spielte defensiv fehlerlos, in der Spielauslösung fanden fast alle Bälle den Adressaten“, schrieb die Neue Zürcher Zeitung über Akanji. „Wenn er in den kommenden Wochen bei Borussia Dortmund die Form bestätigen kann, könnte er an der WM zur ersten Wahl in der Innenverteidigung avancieren. Auch, weil er von den drei Innenverteidigern den besten linken Fuß hat.“ Bei den Griechen spielte Sokratis 90 Minuten durch. Die Schweizer, bei denen Roman Bürki nicht zum Einsatz kam, testen am Dienstag noch gegen Panama, das von Michael Skibbe trainierte Griechenland gegen Ägypten.

Wenn er in den kommenden Wochen bei Borussia Dortmund die Form bestätigen kann, könnte er an der WM zur ersten Wahl in der Innenverteidigung avancieren. Zürcher Zeitung

Über 90 Minuten Einsatzzeit kam auch Raphael Guerreiro. Mit Europameister Portugal feierte der Linksverteidiger dank einer erneuten Glanzleistung von Cristiano Ronaldo mit zwei Toren in der Nachspielzeit noch einen 2:1-Sieg über Ägypten. Am Montag wird noch gegen die Niederlande gespielt, laut der portugiesischen Zeitung A Bola könnte dann Mario Rui statt des Dortmunders auf dessen Position eingesetzt werden.

Piszczek spielt eine Halbzeit

Eine Halbzeit lang trug Lukasz Piszczek das Trikot seines Heimatlandes Polen. Bis zur Auswechslung des Rechtsverteidigers in der Halbzeitpause stand es gegen Nigeria noch 0:0. Am Ende verloren die Polen gegen den WM-Teilnehmer mit 0:1. Am Dienstag trifft die Mannschaft von Trainer Adam Nawalka auf Südkorea.

Zu einem Einsatz könnte in den nächsten Tagen auch noch Michy Batshuayi kommen, der Stürmer trifft mit Belgien am Dienstag auf Saudi-Arabien. Ebenfalls unterwegs mit den Junioren-Nationalmannschaften sind noch Mo Dahoud, Sergio Gomez, Jadon Sancho und Alexander Isak.