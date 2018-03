Die SSVg Heiligenhaus empfängt am Sonntag den SC Velbert. Im direkten Duell kämpfen beide Teams um wichtige Zähler, um ihre Saisonziele zu erreichen.

Bevor es über die Osterfeiertage endgültig in die Vollen geht, steht am 25. Spieltag der Landesliga noch das prestigeträchtige und für beide Kontrahenten eminent bedeutungsvolle Derby zwischen der SSVg Heiligenhaus und dem SC Velbert (So. 15 Uhr) auf der Agenda. Die gastgebende SSVg 09/12 braucht dabei nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen dringend ein Erfolgserlebnis, um mit einem positiven Gefühl in die anstehenden Duelle mit der direkten Konkurrenz zu gehen.

Der SC Velbert hat derweil noch das Pokalspiel vom Donnerstag (1:0-Sieg bei Germania Wuppertal) in den Knochen und kann sich im Aufstiegsrennen einen weiteren Patzer wie gegen den ASV Mettmann, der auch der Endspielgegner im Kreispokal ist, kaum erlauben.

Zumal auch die Clubberer in Kürze noch die Hauptkonkurrenten im Aufstiegsrennen bespielen werden. Gründonnerstag (19.30 Uhr) kommt es zum Vergleich mit Meerbusch, wo der Club nach dem 1:9 im Hinspiel einiges gutzumachen hat, Ostersonntag (15 Uhr) kommt Viersen in die BLF-Arena.

Clubberer liegen im direkten Vergleich vorn

Zunächst liegt der Fokus aber logischerweise auf dem Lokalvergleich. Bemüht man die Statistiken könnte man von einem Erfolg der Gäste ausgehen. Der SC gewann acht der letzten neun Vergleiche seit Oktober 2011, lediglich ein Remis konnten die Heiligenhauser dem Rivalen in diesem Zeitraum abknöpfen. „Das hat nichts zu bedeuten“, betont allerdings SC-Trainer Ralf vom Dorp. „Die Spiele waren immer ziemlich knapp, wenn auch mit gutem Ausgang für uns. Im Hinspiel hatten wir viel Arbeit und mussten einen Halbzeit-Rückstand drehen. Auch dieses Mal werden Kleinigkeiten und der absolute Siegeswille entscheidend sein. Wer weniger Fehler macht, wird das Spiel für sich entscheiden.“

Auch die aktuelle Negativserie der Heiligenhauser spielt für vom Dorp keine Rolle: „Auch sie haben enormes Verletzungspech und einen kleinen Hänger, haben zu Beginn des Jahres aber gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Bei einem Derby zählt die Tabelle nicht, es wird ein 50/50-Spiel.“

Umso mehr beschäftigt sein Gegenüber Hakan Yalcinkaya der momentane Negativtrend, doch der Heiligenhauser Übungsleiter verspricht vor seinem ersten Derby an der Seitenlinie: „Wir haben uns gut auf den Gegner vorbereitet und sind hochmotiviert, den Bock umzustoßen. Es wird für beide Seiten nicht einfach werden. Wir brauchen die Punkte etwas dringender und werden daher alles, was möglich ist, raushauen. Die Spiele, die wir gewinnen müssen, kommen zwar danach, ich sehe das Derby aber nicht als Bonusspiel.“ Es folgen weitere Heimspiele gegen Jüchen-Garzweiler (Do. 19.30 Uhr) und Amern (So. 15 Uhr).

Wie so oft in dieser Spielzeit plagen beide Seiten akute Personalprobleme. Zu den zahlreichen Ausfällen der Heiligenhauser kommt nun auch noch der des im Hinspiel überragenden Mustafa Kalkan hinzu. Der SC kann derweil immerhin wieder auf Schlussmann Richard Garweg, der von A-Junior Andre Müller exzellent vertreten und mit einem Sonderlob bedacht wurde, und auch auf Marc Stuckart zurückgreifen.