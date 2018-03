Zweitligist VfL Bochum hat am Donnerstag ein Testspiel beim Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:5 (1:4) verloren.

Das letzte Pflichtspiel zwischen Bochum und Leverkusen fand am 6. Februar 2010 statt. Damals spielte der VfL noch in der ersten Bundesliga. Das Spiel endete 1:1.

Diesmal war für den VfL, bei dem Innenverteidiger Simon Lorenz, der im Winter aus Hoffenheim verpflichtet wurde, sein Debüt im Bochumer Trikot feierte, in Leverkusen nichts zu holen: Die Bochumer, die ohne einen Spieler aus der Startelf in Sandhausen starteten, lagen bereits nach 19 Minuten mit 0:2 zurück. Zunächst bediente Leon Bailey Kevin Volland perfekt, der frischgebackene Vater traf zum 1:0. Kurz danach war es Herdi Bernard Boloko Bukusu, der etwas glücklich im Strafraum an den Ball kam und Dornebusch keine Chance ließ.

Die Startelf beider Vereine

Leverkusen: Öczan - Bellarabi, Stappmann, Kohr, Wendell - Yurchenko, Bukusu, Frey, Bailey - Volland, Alario

VfL: Dornebusch - Hemmerich, Lorenz, Gyamerah, Bandowski - Janelt, Losilla - Gündüz, Eisfeld, Bapoh - Wurtz

Doch dann der Anschluss. Eine Ecke von Thomas Eisfeld wurde zunächst zwei Mal geklärt, doch Johannes Wurtz setzte sich im dritten Versuch stark gegen Leverkusens Marlon Frey durch und traf zum 1:2 (21.). Kurz danach konnte Lorenz fast im ersten Spiel den ersten Treffer bejubeln. Nach einem Freistoß von Eisfeld verfehlte er den Ausgleich per Kopf nur ganz knapp. Auf der anderen Seite machten die Gastgeber es besser. Diesmal war Volland der Vorbereiter, Lucas Alario, der im Derby beim 1. FC Köln zuletzt die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit sah, vollendete zum 3:1. In der 39. Minute traf Volland dann wieder selber, wie beim 1:0 nach Vorarbeit von Bailey. Die Defensive des VfL konnte gegen diese Offensive von Bayer vor der Pause nichts ausrichten.

Nach dem Wechsel wurde es etwas ruhiger. In der 70. Minute gab es dann aber doch das 1:5 aus Bochumer Sicht. Bayer-Stürmer Alario traf wie Volland zum zweiten Mal. Der gerade erst eingewechselte VfL-Torwart Florian Kraft hatte keine Chance. Und auch wenn Bochum anerkennen musste, dass die Offensive des Bundesligisten an dem Tag eine Nummer zu groß war, gehörte dem VfL die letzte Aktion. Kevin Stöger traf in der 87. Minute zum 2:5 - gleichzeitig der Endstand.