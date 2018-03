Das Pokalhalbfinale dürfte sich der TV Jahn Hiesfeld anders vorgestellt haben. Die von Ex-RWOlern gespickte Truppe unterlag am Ende deutlich mit 0:5.

An der Mittellinie hatte Veilchen-Trainer Thomas Drotboom seine Spieler noch einmal zusammengeholt. Im Spiel, auf das sie sich so lange gefreut hatten, gingen sie unter. Drötti, der nicht nur in der Mannschaft sondern auch unter den anderen Oberliga-Trainern sehr beliebt ist, hatte seinen Jungs noch einmal mitgeteilt, dass er trotz der hohen Niederlage stolz auf sie ist. „Sie haben es sich verdient, dass sie sich ein Lob abholen, auch wenn sie fünf Stück gekriegt haben.“

Einer dieser Enttäuschten war Kevin Kolberg, selbst gebürtiger Oberhausener und jahrelang in der Jugend für RWO am Ball. Auch er dürfte insgeheim von einem Finale gegen die Kleeblätter geträumt haben. Daraus wurde dann leider nichts: „Wir haben uns lange drauf gefreut, es war das attraktivste Los, das wir bekommen konnten. Ich denke, dass das 5:0 ein bisschen zu hoch ist. Wir haben uns aufopferungsvoll geschlagen.“

Das Ziel, so verriet es Drotboom nach der Partie, war es, so lange wie möglich die Null zu halten, um den Gegner nervös zu machen. 62 Minuten lang war ihn das auch gelungen, ehe Jan-Steffen Meier RWE in Führung bringen konnte. Von Enttäuschung war bei ihm jedoch keine Spur zu finden: „Wir wussten, dass wir hier nicht gegen eine Blaskapelle spielen, sondern gegen Rot-Weiss Essen. Wir wären gerne ins Finale eingezogen. Jetzt ist der Weg leider zu Ende, aber ich finde, dass wir weit gekommen sind.“

Auch wenn ein erneutes Niederrheinpokal-Finale dem Verein gut zu Gesicht gestanden hätte - Hiesfeld unterlag in der Saison 2013/14 erst im Finale dem damaligen Drittligisten MSV Duisburg -, ist Drotboom doch froh, dass sich alle nun wieder auf die Oberliga konzentrieren können: „Jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören und gucken, dass wir da wieder gute Arbeit abliefern. Mir war dieses Spiel in den letzten Wochen zu sehr hochgepusht worden. Jetzt muss auch wieder gut sein. Jetzt können wir wieder gegen den SC West und Baumberg spielen. Ob wir für die Regionalliga melden oder nicht, das ist für mich Pillepalle.“

Und zu jenem SC Düsseldorf-West geht es am kommenden Samstag. Die Düsseldorfer haben unter der Woche mit Marcus John ihren jahrelangen Erfolgstrainer an den SV Straelen verloren. Es wird wohl für beide ein Spiel mit viel Frustbewältigung.