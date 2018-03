Der ETB SW Essen muss beim Oberliga-Tabellenführer Baumberg (Sonntag, 15 Uhr) ran. Das Hinspiel ist der Mannschaft von Manfred Wölpper noch in bester Erinnerung.

Torjäger Marvin Ellmann erwischte einen Sahnetag. 5:4 lautete das Ergebnis der Partie ETB gegen Sportfreunde Baumberg am achten Spieltag. Das Ergebnis an sich war schon kurios genug. Doch Ellmann erzielte alle fünf Tore für seine Schwarz-Weißen - was für eine Leistung. Sein Trainer Manfred Wölpper erinnert sich: "Das Hinspiel lief für ihn maßgeschneidert. 21 Tore in einer Saison muss man erstmal machen."

So ein Spiel wiederholt sich wahrscheinlich nicht so schnell. Wölpper sieht das genauso. Er spricht vor der Partie beim Spitzenreiter von einem "komplett anderen Spiel" als in der Hinserie. Für die Wölpper-Truppe ist es das zweite Spiel innerhalb kurzer Zeit gegen Topteams der Oberliga Niederrhein. Vor zwei Wochen schlug die Elf vom Uhlenkrug den Stadtrivalen SpVg Schonnebeck mit 4:1. Dass sein Team zwischen den beiden Spielen eine wetterbedingte Zwangspause einlegen musste, ist für Wölpper eher suboptimal, "da wir etwas aus dem Rhythmus sind." Dennoch hofft er am Sonntag in Moers auf einen ähnlichen Auftritt wie im Derby. "Die Spielanforderungen gegen Schonnebeck und Baumberg sind in etwa gleich", erklärt Wölpper. Auch der Platz der Sportfreunde sei ähnlich klein wie am Schettersbusch.

Weiterhin viele Verletzte bei ETB

Wölpper erwartet wie gegen die Schwalben eine ausgeglichene Partie. Dementsprechend wird seine Mannschaft wieder aus einer gefestigten Abwehr heraus agieren. Doch "schießt man erstmal Tore, wird die Begegnung auch in entsprechende Bahnen gelenkt", meint Wölpper. Von einem ähnlich torreichen Spiel geht er aber nicht aus, obwohl "die Offensive der Baumberger ihresgleichen sucht." Zudem hat das Team aus Moers die zweitwenigsten Gegentore kassiert.

Umso wichtiger sei es deswegen, bei den Baumbergern mit einer eingespielten Truppe anzureisen. Die Verletzungsserie hält bei den Essenern noch weiter an. "Die Langzeitverletzten fallen weiterhin aus. Ich hoffe, dass im Laufe der Woche keine Ausfälle mehr dazu kommen", sagt Wölpper mit Blick auf die Personalsituation.