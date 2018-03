Vor der Partie gegen den Düsseldorfer SC (Sonntag, 25.03., 15 Uhr) spricht Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies über die Schlüsse aus dem 1:4 gegen ETB und die Aufgabe gegen den Tabellenletzten.

Es war eine Heimniederlage, mit denen wohl nur die wenigsten am Schettersbusch gerechnet haben. Im Essener Oberliga-Derby setzte sich vor einigen Wochen ETB SW Essen unerwartet deutlich gegen den tabellarisch besseren Ligakonkurrenten aus Schonnebeck mit 4:1 durch. Dirk Tönnies - Trainer der SpVg - und seine Mannschaft haben aus dem Spiel gelernt. Gegen den einsamen Tabellenletzten Düsseldorfer SC ist das Wiederholen der Fehler aus dem Derby verboten.

Gegentreffer in unvorteilhaften Phasen

"Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Das Spiel hat uns gezeigt, wo wir noch Defizite haben. An diesen müssen wir arbeiten", meint Tönnies vor der Partie gegen den DSC 99. Auffallend ist, dass die vier Gegentore (39., 45., 62., 78. Minute) gegen Manfred Wölppers ETB genau in den Phasen gefallen sind, in denen Schonnebeck auch im Ligaverlauf die meisten Treffer hinnehmen musste. Kurz vor der Pause, also zwischen der 30. und 45. Minute und zum Ende der zweiten Hälfte mussten die Schonnebecker Keeper am meisten hinter sich greifen.

Genau diese Defizite in der Verteidigung gilt es abzustellen. Auch Tönnies weiß: "Wir haben über die Saison verteilt recht wenige Gegentreffer hinnehmen müssen. Deshalb müssen wir wieder an der Arbeit gegen den Ball feilen."

Lieber drei Punkte als ein Schützenfest

Nun sollte man meinen, dass man sich gegen den 18. der Tabelle eher auf ein Schützenfest, als auf eine Abwehrschlacht einstellen sollte. Doch der Schonnebecker Trainer warnt ausdrücklich vor dem kommenden Gegner. "Sie haben jetzt einen ganz anderen Kader als in der Hinrunde. Deshalb dürfen wir den DSC 99 auf keinen Fall unterschätzen". In der Tat: Die Düsseldorfer haben seit der Winterpause 14 Abgänge und zehn Neuzugänge verzeichnet.

Die eigene Kaderplanung für die kommende Saison läuft ebenfalls auf Hochtouren. Tönnies lobt hierbei vor allem die sportliche Leitung, die "einen super Job macht". Bisher konnten Dominik Enz von den Sportfreunden Niederwegen und Nils Klima aus Burgaltendorf verpflichtet werden. "Weitere Vertragsverlängerungen und Personalentscheidungen wird es wahrscheinlich in den kommenden vier Wochen geben", blickt Tönnies voraus.