Ausgerechnet Stürmer Simon Engelmann (28) zeigte im Trikot des SV Rödinghausen eine bärenstarke Leistung bei seinem Ex-Klub und trug entscheidend zum 4:2-Auswärtssieg seines Teams bei.

Mit Spielbeginn und lauten „Happy-Birthday“-Gesängen gratulierten die Kleeblatt-Fans ihrem Keeper Robin Udegbe, der am Dienstag seinen 27. Geburtstag feierte. Auf dem Platz hatte es den Anschein, als wenn sich auch seine Mitspieler fest vorgenommen haben, ihre Nummer eins mit einem Heimsieg zu beschenken und damit den vierten Erfolg im vierten Ligaspiel des Jahres 2018 zu feiern. Das wurde am Ende mit der 2:4-Niederlage zwar nichts, auch wenn es zunächst gut aussah für die Kleeblätter, bis ausgerechnet Simon Engelmann seinen ehemaligen Mitspieler kurz vor der Pause schockte.

Hatten die RWO-Fans in der ersten Halbzeit ihre Mannschaft noch so lautstark unterstützt und frenetisch gefeiert, so totenstill war es dann schon nach dem Pausenpfiff. Verbunden mit dem etwa zehnminütigen Tiefschlaf des gesamten Teams. Auch Stürmier-Riese Simon Engelmann, der vor der Saison nach zwei Jahren an der Lindnerstraße zur Konkurrenz nach Rödinghausen wechselte, wurde während seiner Auswechslung mit zahlreichen Pfiffen in die Kabine seines alten zu Hauses begleitet.

„Es ist trotzdem immer schön hier wieder hinzukommen“, sagte der Mittelstürmer nach der Partie. Dennoch zählten für den 28-Jährigen am Ende nur die drei Punkte, auch wenn ihm die Freude über den Treffer durchaus anzumerken war. „Natürlich habe ich vor dem Spiel mit einigen alten Kollegen gesprochen, auch mit Robin Udegbe. Ich habe gesagt, ich schenke ihm einen ein.“ Ein Versprechen das Engelmann gehalten hat, ganz zum Leidwesen von Robin Udegbe, der gerade an seinem Geburtstag durch seinen alten Teamkameraden ein Gegentor kassiert hat. „Das tut weh und ist natürlich sehr ärgerlich. Aber Simon Engelmann hat natürlich seine Qualität“, sagte der Keeper über seinen alten RWO-Kumpel.