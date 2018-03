Mehr als neun Tore hat der VfL-Stürmer Lukas Hinterseer in der 1. oder 2. Bundesliga noch nicht erzielt.

Robin Dutt hatte schon vor der Partie in Sandhausen eine Belohnung in Aussicht gestellt, und der Trainer hält Wort. Am kommenden Wochenende haben die Profis des VfL Bochum nach ihrem wichtigen 3:2-Erfolg zwei Tage trainingsfrei. Nur vom heutigen Dienstag bis Freitag wird das um die Auswahlspieler dezimierte Team in der Länderspielwoche an ihren Defiziten arbeiten, am Donnerstag steht dabei das Testspiel bei Bundesligist Bayer 04 Leverkusen mit dem Ex-Bochum-Trainer Heiko Herrlich an (15 Uhr).

Für ein wenig Entlastung in dieser Kummer-Saison haben die Bochumer gesorgt in den letzten Wochen, mehr noch nicht. Drei Zahlen nach dem Sieg in Sandhausen.

Neun Tore hat Lukas Hinterseer nun erzielt in dieser Saison. Der dreimalige Torschütze von Sandhausen rückte damit in der Torjägerliste der 2. Bundesliga auf Rang 9 vor. An der Spitze steht Kiels Marvin Duksch (14), der eine Woche zuvor das 1:1 in Bochum erzielt hatte. Hinterseer hat damit bereits nach 27 Spieltagen (24 Einsätze) genauso viele Tore erzielt wie in seiner bisher torreichsten Saison in Deutschland, als der Österreicher mit Ingolstadt aufstieg. 2014/15 gelangen ihm 9 Tore in 32 Einsätzen. In der 1. Liga traf er sechs Mal und in der Vorsaison drei Mal.

17 Spieler setzten Heiko Butscher (2:1 gegen Darmstadt) und Robin Dutt bisher ein, holten 11 Punkte aus den letzten 6 Partien. Auffallend ist die Konstanz in der Startelf, die fast nur wegen Sperren (Losilla) oder Verletzungen/Krankheit (Gyamerah, Hinterseer, Tesche) geändert wurde. Stefano Celozzi ist seit vier Partien wieder Stamm als Rechtsverteidiger. Drei Spieler haben noch keine Sekunde verpasst: Torwart Manuel Riemann, Tim Hoogland und Danilo Soares. Kevin Stöger wurde nur einmal in der Nachspielzeit ausgewechselt. Und: BVB-Leihgabe Janni Serra wurde in allen sechs Partien eingewechselt. Johannes Wurtz, Topschütze im Vorjahr, kam in den letzten drei Partien gar nicht mehr zum Zug.

Fünf Tore fielen auch im Spiel von Bochums Ostersonntag-Gegner Eintracht Braunschweig. Auch das: ungewöhnlich für diese Saison. Vor dem 3:2-Sieg gegen Duisburg hat die Eintracht, die mit 29 Gegentoren die zweitbeste Defensive stellt, erst zweimal mehr als zwei Tore erzielt: Beim 3:1 gegen Aue und beim 3:0 gegen Fürth. Bochum schaffte dies erst zwei Mal: gegen Dresden und jetzt Sandhausen gab es 3:2-Siege.