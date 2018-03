Der MSV Duisburg hat Stürmer John Verhoek verpflichtet. Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom 1. FC Heidenheim.

Er erhält nach Absolvieren des Medizin-Checks einen Vertrag für drei Jahre bis zum Sommer 2021. „John ist ein gestandener Zweitliga-Stürmer, der nicht nur bei uns auf dem Wunschzettel stand“, begrüßt Sportdirektor Ivo Grlic den niederländischen Neuzugang. „Ich freue mich wirklich, dass er sich angesichts der Möglichkeiten, die er auch hatte, für uns entschieden hat. Er hat unter Beweis gestellt, dass er in der zweiten Liga als Teamplayer auch den Unterschied machen kann – und das ist es, was den MSV stark macht.“

Grlic möchte in die kommende Saison mit vier Stürmern gehen, zwei sind mit Verhoek und Boris Taschchy bereits fix. MSV-Trainer Ilia Gruev betont: "Ich freue mich, dass wir für die nächste Saison mit John Verhoek einen richtig guten Typen für unseren Sturm dazubekommen. Wir wollten unseren Kader für die Offensive unbedingt mit einen erfahrenen Spieler verstärken, und John passt optimal zu uns. Er kennt die 2. Liga sehr gut und wird uns mit Sicherheit weiterhelfen."



In dieser Spielzeit hat Verhoek bei 21 Einsätzen acht Treffer für Heidenheim erzielt. Er erklärt nach dem Wechsel: „Zuerst: der MSV ist ein Traditionsverein, den kennt man auch in meiner Heimat. Ich habe die Spiele gegen die Zebras immer genossen, vor allem auch die Atmosphäre dort. Ich hatte eine tolle Zeit in Heidenheim, will dort bis zum Sommer noch das Optimum erreichen. Aber dann möchte ich etwas Neues versuchen und den nächsten Schritt machen.“