Der deutsche WM-Kader im neuen Panini-Heft steht fest. Marco Reus von Borussia Dortmund ist nicht der einzige Star, der überraschend fehlt.

Vor jedem großen internationalen Turnier veröffentlicht der italienische Traditionsverlag Panini sein Sammelalbum. Unter Fußballfans werden dann wieder fleißig Sticker gesammelt und geteilt. Das Problem: Panini muss sich auf einen finalen Kader festlegen, bevor es die Trainer der 32 teilnehmenden Mannschaften tun. Das führt zwangsläufig zur einen oder anderen Abweichung. Wie nah dran liegen die Macher am deutschen Kader?

Panini hat sich festgelegt. Diese 18 deutschen Profis fahren auf jeden Fall nach Russland: Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Jonas Hector, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Julian Brandt, Emre Can, Julian Draxler, Leon Goretzka, Mario Götze, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Sebastian Rudy, Leroy Sané und Timo Werner.

In der Auswahl des Verlages fehlen prominenten Namen. BVB-Star Marco Reus, Ilkay Gündogan von Manchester City, Bayern Münchens Sandro Wangner oder Mario Gomez vom VfB Stuttgart schaffen es demnach nicht in den Kader von Bundestrainer Joachim Löw.

Fehlerquote von etwa zwölf Prozent

Panini-Redaktionsleiter Fabrizio Melegari erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass der Auswahlprozess hart sei: "Wir haben hier die schwierigste Aufgabe der Welt: Wir müssen mit dem Kopf von 32 verschiedenen Trainern überlegen." Die Fehlerquote liege im Schnitt bei etwa zwölf Prozent. Bei der deutschen Auswahl sei er sich aber sicher: "Diese hier fahren."

Das 80-seitige WM-Album mit Platz für 682 Sticker wird laut Panini in 130 Ländern erhältlich sein. Südamerika und Europa sind die wichtigsten Märkte. Und in Europa sind es vor allem die Deutschen, die gerne sammeln und tauschen. Warum? Melegari meint: "Sammeln braucht Organisation, sammeln bedeutet Ordnung und Konstanz. Alles Dinge, die nicht sehr italienisch sind."

In Deutschland erscheint das Album am 29. März. Wie nah dran Panini mit seiner Prognose liegt, werden die Fans am 15. Mai erfahren. Dann will Löw seinen vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Russland nominieren.