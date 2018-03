Der FC Roj kehrte vom Auswärtsspiel gegen die SuS Kaiserau mit leeren Händen zurück.

Am Ende hieß es 1:4. FC Roj war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Roj mit 3:2 gewonnen.

Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 4:1 zugunsten von Kaiserau.

Der Gastgeber ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Mit dem Sieg knüpft die Kaiserauer an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert die SuS Kaiserau 16 Siege und drei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Wer Kaiserau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 14 Gegentreffer kassierte die SuS Kaiserau.

Wann findet der FC Roj die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Kaiserau setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutscht. Roj musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur sieben Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit insgesamt 51 Zählern befindet sich die SuS Kaiserau voll im Fahrwasser. Die Formkurve des FC Roj dagegen zeigt nach unten. Während Kaiserau am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim Türk. SC Hamm gastiert, duelliert sich Roj zeitgleich mit Rot-Weiß Unna.