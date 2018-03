Perfektes Wochenende! 3:2 Auswärtssieg meiner ehemaligen Kollegen vom @vflbochum1848.official 🔵⚪️👏🏻! Wir konnten heute das Stadtderby 3:2 gegen Tianjin Quanjian gewinnen🇨🇳⚽️🎉! Glückwunsch @lukee_16 & @frakj18 zum jeweiligen Hattrick ⚽️⚽️⚽️🚀😁🎉!! Perfect weekend! First my old team mates from @vflbochum1848.official won 3:2 away from home 🔵⚪️👏🏻! Today we managed to win the local derby against Tianjin Quanjian 3:2🇨🇳⚽️🎉! Congratulations to @lukee_16 & @frakj18 for both scoring a Hattrick in the games⚽️⚽️⚽️🚀😁🎉!! #frankthetank #tianjin #bochum #tigerinchina🐯🇨🇳😁

A post shared by Felix Bastians (@felixbastians) on Mar 18, 2018 at 7:53am PDT