Der SSV Mühlhausen-Uelzen erreichte einen 3:0-Erfolg beim FC Frohlinde.

Das Hinspiel bei Mühlhausen-Uelzen hatte Frohlinde schlussendlich mit 3:2 für sich entschieden.

Beim FC Frohlinde standen diesmal Ayaz, Janicki und Tielker statt Wachtel, Sube und Ferhat auf dem Platz. Auch der SSV Mühlhausen-Uelzen veränderte die Startelf und schickte Kruse für Prothmann auf das Feld. Torlos ging es in die Kabinen. Kurz nach dem Wiederanpfiff endete schließlich das Warten der Zuschauer, als Mustafa Akdeniz das 1:0 für Mühlhausen-Uelzen erzielte (51.). Hakan Sezer war es, der in der 65. Minute den Ball im Tor von Frohlinde unterbrachte. Bei einem Doppelwechsel in der 71. Minute lösten Matthias Wachtel und Tim Luechtemeier die Teamkollegen Daniel Schultz und Yannik Tielker auf dem Feld ab. Stephen Hutmacher besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den SSV Mühlhausen-Uelzen (76.). Am Ende schlug der Gast den FC Frohlinde auswärts.

Wann bekommt Frohlinde die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Mühlhausen-Uelzen gerät man immer weiter in die Bredouille. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert der FC Frohlinde im Klassement weiter an Boden.

Die drei Punkte bringen für den SSV Mühlhausen-Uelzen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Mühlhausen-Uelzen zu besiegen. Der SSV Mühlhausen-Uelzen bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Am nächsten Sonntag (15:15 Uhr) reist Frohlinde zu BSV Schüren, am gleichen Tag begrüßt Mühlhausen-Uelzen den Hombrucher SV vor heimischem Publikum.