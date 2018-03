Die TuS Hannibal kam am Samstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Eintracht Dortmund.

Hannibal ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 3:0 gewonnen.

Dortmund nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Kopperschläger, Ahmadi und Droese statt Sturmeit, Selbach und Pagel. Auch die TuS Hannibal tauschte auf einer Position. Fornell stand für Odum in der Startformation.

Torlos ging es in die Kabinen. In der 54. Minute stellte Hannibal personell um: Per Doppelwechsel kamen Patrick Kramer und Samet Kaya auf den Platz und ersetzten Marcel Fornell und Kadir Kopuz. Nach 71 Minuten bejubelten die 30 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für die TuS Hannibal durch Dominik Lepinski. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Samir Zulfic, der das 2:0 aus Sicht von Hannibal perfekt machte (90.). Mit dem Schlusspfiff durch Torsten Malke (Dortmund) stand der Auswärtsdreier für die TuS Hannibal. Man hatte sich gegen die Eintracht durchgesetzt.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt Eintracht Dortmund den 16. Platz in der Tabelle ein. Die Not des Gastgebers wird immer größer. Gegen Hannibal verlor Dortmund bereits das dritte Ligaspiel am Stück. Die Eintracht musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da das Schlusslicht insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die formschwache Abwehr, die bis dato 54 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Eintracht Dortmund in dieser Saison.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut die TuS Hannibal hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Die Saison von Hannibal verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Der Defensivverbund der TuS Hannibal steht nahezu felsenfest. Erst 16-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Am nächsten Donnerstag (20:00 Uhr) reist Dortmund zum BV Brambauer-Lünen, tags zuvor begrüßt Hannibal den FC Overberge vor heimischer Kulisse.