Mit 0:2 verlor der TV Jahn Hiesfeld am Samstag zu Hause gegen die Sportfreunde Baumberg. Im Hinspiel hatte es noch keine Tore zu sehen gegeben.

Hiesfeld nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Mastrolonardo, Gataric und Wichert statt Riebling, Klaß und Yolasan. Auch die Sportfreunde Baumberg tauschte auf drei Positionen. Dort standen Ribeiro, Fedler und Biskup für Ilbay, Steinfort und Weber in der Startformation.

Christian Krone brachte Baumberg in der 19. Minute in Front. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Ali Daour das Spielfeld in der 60. Minute für Ali Can Ilbay verließ. In der 70. Minute stellte der TV Jahn Hiesfeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Robin Riebling und Dalibor Gataric auf den Platz und ersetzten Joel Zwikirsch und Kevin Kolberg. Bei der Sportfreunde Baumberg kam Jose-Miguel Lopez Torres für Ricardo Ribeiro ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (72.). Für das 2:0 des Ligaprimus sorgte Lopez Torres, der in Minute 77 zur Stelle war. Als Schiedsrichter Martin Ulankiewicz die Begegnung schließlich abpfiff, war Hiesfeld vor heimischer Kulisse mit 0:2 geschlagen.

In der Tabelle liegt der Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die Situation beim Jahn bleibt angespannt. Gegen Baumberg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Zu-null-Sieg lässt der Sportfreunde Baumberg passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Seit 14 Begegnungen hat die Baumberger das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Baumberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 14 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch sechs Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Sportfreunde Baumberg stets gesorgt, mehr Tore als Baumberg (53) markierte nämlich niemand in der Oberliga Niederrhein. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist der TV Jahn Hiesfeld zum SC Düsseldorf-West, gleichzeitig begrüßt die Sportfreunde Baumberg den ETB SW Essen auf heimischer Anlage.