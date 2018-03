Auch der neuerliche Trainerwechsel hat die Talfahrt des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga nicht stoppen können.

Der Bundesliga-Dino unterlag im ersten Spiel unter dem neuen Coach Christian Titz trotz Halbzeitführung mit 1:2 (1:0) gegen Hertha BSC und hat weiter sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang.

Seit 14 Spielen wartet der HSV auf einen Sieg im Fußball-Oberhaus und steuert weiter Richtung erstmaligem Abstieg. Der brasilianische Olympiasieger Douglas Santos (25.) erzielte das Führungstor für den Tabellenvorletzten. Valentino Lazaro (56.) glich für die Berliner aus, Salomon Kalou (63.) brachte die Herthaner auf die Siegerstraße. Am vergangenen Montag hatte sich der HSV nach nur sieben Wochen von Coach Bernd Hollerbach getrennt und den Trainer der U21, Titz, zum neuen Chef befördert.

Einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf landete Werder Bremen durch das 3:1 (2:0) beim FC Augsburg. Ishak Belfodil (5./40.) stellte schon in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Rani Khedira (63.) gelang noch das zwischenzeitliche Anschlusstor für die bayerischen Schwaben. Ex-Nationalspieler Max Kruse (82.) machte für den SV Werder alles klar.

Die Ambitionen auf einen Europacupplatz untermauerte Eintracht Frankfurt im Rhein-Main-Derby gegen den FSV Mainz 05 durch den 3:0 (3:0)-Sieg. Kevin-Prince Boateng (6.), Luka Jovic (23.) und Ante Rebic (41.) machten schon in den ersten 45 Minuten alles klar.

Borussia Mönchengladbach schaffte gegen 1899 Hoffenheim dreimal den Ausgleich und holte am Ende ein 3:3 (1:1). Benjamin Hübner (13.) brachte die Kraichgauer in Führung, Josip Drmic (33.) gelang der zwischenzeitliche 1:1-Ausgleich für die Fohlen.

Andrej Kramaric (58., Foulelfmeter) schoss die TSG wieder in Front. Kapitän Lars Stindl (72.) sorgte für den erneuten Ausgleich, doch Florian Grillitsch (74.) brachte 94 Sekunden später die TSG wieder in Führung. Abwehrspieler Matthias Ginter (90.) rettete Gladbach dann den Punkt.

Komplettiert werden die Samstagspiele am Abend (18.30 Uhr/Sky) mit der Partie VfL Wolfsburg gegen Schalke 04.

Bereits am Freitag hatte der VfB Stuttgart durch das 2:1 (1:0) beim SC Freiburg den Klassenerhalt quasi schon unter Dach und Fach gebracht. Nationalstürmer Mario Gomez (4./75.) sicherte im Alleingang den Auswärtssieg und sammelte unter den Augen von Bundestrainer Joachim Löw Pluspunkte im Hinblick auf die WM-Teilnahme. Freiburgs Torjäger Nils Petersen (53.) hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt.

"Wenn ich und wir als Team so weitermachen, bin ich in einer guten Position für den Sommer", sagte Gomez. Sein Trainer Tayfun Korkut ergänzte: "Mario hat seine Stärken im Strafraum. Wenn man ihn dort in Szene setzt, macht er die Tore. Das brauche ich keinem mehr zu erzählen."