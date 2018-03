Im Spiel 1.

FC Köln gegen den VfL Bochum trennten sich beide Gegner mit einem 1:1-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Bochum hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Während bei Köln diesmal Friedsam, Oduro, Katterbach und Thielmann für Bacevac, Adamczyk, Jansen und Modler begannen, standen beim VfL Bochum Römling, Püschel und Bilgin statt Costa Rebelo, Flechsig und Hartwig in der Startelf.

Für Jan Thielmann war der Einsatz nach neun Minuten vorbei. Für ihn wurde Tim Lemperle eingewechselt. Nach nur 30 Minuten verließ Dennis Oduro vom FC das Feld, Dustin Berndt kam in die Partie. 78 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Gastgeber schlägt – bejubelten in der 33. Minute den Treffer von Robert Voloder zum 1:0. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Florian Püschel von Bochum den Platz. Für ihn spielte Robin Flechsig weiter (47.). In der 58. Minute erzielte Enes Bilgin das 1:1 für den Gast. Am Ende trennten sich der 1. FC Köln und der VfL schiedlich-friedlich.

Köln ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Angriffsreihe des FC lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 49 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Geißböcke bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf.

Sechs Spiele währt nun für den VfL Bochum die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen. Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt die Bochumer den sechsten Platz in der Tabelle ein. Am Freitag, den 06.04.2018 (14:00 Uhr) reist der 1. FC Köln zu Borussia Mönchengladbach, einen Tag später (13:00 Uhr) begrüßt Bochum Alemannia Aachen vor heimischer Kulisse.