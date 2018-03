Selim Gündüz ist erstmals unter VfL-Trainer Robin Dutt kein Thema. Entwarnung bei Lukas Hinterseer: Der Stürmer kann heute in Sandhausen (13 Uhr) wohl spielen.

Sie haben Respekt vor dem Gegner, das ist vor dem Anpfiff einer wichtigen Partie ja durchaus branchenüblich. Bochum, sagt der beim SV Sandhausen erfolgreich arbeitende Kenan Kocak, verfüge über enorme individuelle Qualität. „Mit solchen Topspielern hast Du in diesen Tabellenregionen eigentlich nichts verloren“, meint Kocak.

Robin Dutt, VfL-Trainer und Freund von einer klaren Struktur, schwärmt dagegen weniger von einzelnen Spielern des SVS, sondern von der Herangehensweise des gesamten Klubs. Der Erfolg Sandhausens sei „eine kompakte Mannschafts- und Vereinsleistung“, sagt der 53-Jährige.

Die zeigt sich vor allem in der Arbeit gegen den Ball, während Sandhausen im Offensivspiel Probleme hat. „Sie verteidigen alles weg, gehen dabei auch mal ins Pressing, sind immer sehr gut organisiert“, weiß Bochums Coach. Charakterzüge eines Fußballspiels, die er von seinem Team auch sehen will – und sich zudem weitere Fortschritte im Angriff erhofft. Wie so oft unter Dutt standen auch am Freitag scharfe Flanken auf dem Trainingsplan; oft flache, harte Hereingaben von links und rechts, die die Spieler am kurzen oder langen Pfosten direkt verwandeln sollen.

Zum Beispiel Lukas Hinterseer. Der Stürmer, der am Donnerstag das Training abbrechen musste, konnte am Freitag vor der Abfahrt nach Baden-Württemberg voll durchziehen, hatte auch bei den Sprints keine Probleme. „Lukas ist dabei“, sagte Robin Dutt erfreut. In der Startelf wird es dann wohl nur eine Änderung geben, Robert Tesche ersetzt den gelbgesperrten Anthony Losilla.

Insgesamt drei Wechsel im Kader

Im Kader gibt es zwei weitere Wechsel. Thomas Eisfeld, zuletzt krank, jetzt aber wieder „gut drauf“ (Dutt), stieg in den Bus. Genau wie etwas überraschend Jannik Bandowski. Dafür mussten Philipp Ochs und Selim Gündüz zuhause bleiben. Gündüz kam unter Dutt bisher in allen vier Partien zum Zug, allerdings stets nur als Joker für ein bis maximal 18 Minuten.

Bandowski indes steht nun unter dem neuen Trainer erstmals im Kader. Der erste Torschütze der Saison, beim 1:1 in Duisburg, hat beste Anlagen, Verletzungen aber warfen ihn immer wieder zurück. Der schnellste Bochumer auf 30 Metern musste auch in der Wintervorbereitung kürzer treten.

Seit einigen Wochen aber trainiert er wieder mit der Mannschaft und fährt nun als Option für den offensiven Flügel mit, um eventuell am Ende noch einmal für Tempo zu sorgen. Sein Nachteil: Bandowski fehlt komplett die Spielpraxis. Fünf Mal wurde der 23-Jährige erst eingewechselt in dieser Saison, zuletzt Mitte November gegen Fürth.