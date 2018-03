Der Bonner SC hat am Freitagabend in der Regionalliga West eine bittere 2:3 (0:1)-Niederlage in Gladbach hinnehmen müssen. Die Gäste gaben die Punkte in Überzahl aus der Hand.

Bei der U23 von Borussia Mönchengladbach sah es in der zweiten Halbzeit phasenweise gut aus für die Gäste. Sebastian Spinrath (54.) und Lars Lokotsch (64.) drehten die Partie nach der frühen Gladbacher Führung durch Thomas Kraus (17). Ab der 49. Minute spielte der BSC nach der Gelb-Roten Karte für Mirza Mustafic sogar in Unterzahl. Doch mit einem Mann weniger schlugen die Fohlen zurück. Erst glich Aaron Herzog aus (72.), dann schlug Giuseppe Pisano in der 91. Minute eiskalt zu. Der Bonner SC bleibt somit auf dem 15. Rang und somit auf einem Abstiegsplatz, die Borussia verbesserte sich auf Platz acht.

