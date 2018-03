Für Lüner SV gab es in der Auswärtspartie gegen den SV Brackel nichts zu holen.

Lünen verlor mit 1:3. Das Hinspiel hatte der LSV für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 3:1.

Beide Trainer schickten ihre Mannschaft jeweils mit einer Veränderung in der Startformation in die Partie. Statt Rybarczyk stand bei Brackel Stratmann auf dem Platz, bei Lüner SV begann Bozlar für Ziegelmeir. Yasin Acar nutzte die Chance für Lünen und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Der SVB brauchte den Ausgleich, aber die Führung des LSV hatte bis zur Pause Bestand. Eine starke Leistung zeigte Mirza Basic, der sich mit einem Doppelpack für den SV Brackel meldete (50./59.). Wenig später kamen Louis Osmani und Sadin Basic per Doppelwechsel für Matthias Göke und Samet Akyüz auf Seiten von Lüner SV ins Match (61.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Marius Michler, der das 3:1 aus Sicht von Brackel perfekt machte (90.). Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Die Brackeler ist seit drei Spielen unbezwungen. Die Stärke des SVB liegt in der Offensive – mit insgesamt 37 Treffern. Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich der SV Brackel in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Lünen deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist der Gast in diesem Ranking auf. Trotz der Niederlage behält die Lüner den sechsten Tabellenplatz. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Brackel zum DJK TuS Hordel, am gleichen Tag begrüßt der LSV den DSC Wanne-Eickel vor heimischem Publikum.