Am Freitag trennten sich Vestia Disteln und die SF Stuckenbusch unentschieden mit 2:2.

Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Disteln gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass die Distelner der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel war Stuckenbusch mit 0:4 krachend untergegangen.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Vestia Disteln mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Sliwa und Lobert für Müller und Kolk. Auch Stuckenbusch baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Schlutt und Ganiu anstatt Mlodoch und Pluta.

Für das erste Tor sorgte Bejan Ganiu. In der neunten Minute traf der Spieler der SF Stuckenbusch ins Schwarze. 50 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Disteln schlägt – bejubelten in der 39. Minute den Treffer von Philip Umierski zum 1:1. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich Stuckenbusch erfolgreich durch. Mykola Makarchuk schoss in der 46. Spielminute zur 2:1-Führung ein. In der 88. Minute war Umierski mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Letztlich trennten sich Vestia und die SF Stuckenbusch remis.

Durch den Teilerfolg verbessert sich Vestia Disteln im Klassement auf Platz drei. Seit fünf Spielen wartet der Gastgeber schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Das Unentschieden wirkt sich auf die Tabellenplatzierung von Stuckenbusch aus, sodass man nun auf dem zehnten Platz steht. Der Gast wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg. Am nächsten Sonntag reist Disteln zu Westfalia Huckarde, zeitgleich empfängt die SF Stuckenbusch die TuS Eichlinghofen.