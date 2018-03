Im Heimspiel gegen Hannover 96 braucht der BVB einen Erfolg – muss aber womöglich auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Borussia Dortmund droht im Bundesliga-Spiel gegen Hannover 96 ein weiterer verletzungsbedingter Ausfall: Marco Reus musste im Spiel beim FC Salzburg (0:0) zur Halbzeitpause mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden und droht das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/live in unsere Ticker) zu verpassen. „Es könnte sein, dass er fehlt“, sagt Trainer Peter Stöger am Freitagnachmittag.

Fragezeichen stehen noch hinter Christian Pulisic und Ömer Toprak: Pulisic war in Salzburg wegen eines grippalen Infekts ausgefallen, Toprak wegen muskulärer Probleme. So kurz nach der Rückkehr könne er nicht sagen, ob die beiden zurückkehren, erklärt Stöger, man müsse noch den Samstag und den Sonntagvormittag abwarten.

In dieser Zeit will der Trainer auch entscheiden, ob und wie er personell auf das Europapokal-Debakel gegen Salzburg reagiert. Seine Mannschaft allerdings macht es ihm derzeit gar nicht so leicht, Konsequenzen zu ziehen. Mal liefere man ein gutes Spiel ab, das eigentlich Auftrieb geben müsste, um dann eine schwache Leistung nachzuschieben, beklagt Stöger. Und mal sei es umgekehrt. „Ich kann deswegen nicht sagen, ob die Mannschaft am Sonntag ein ganz anderes Gesicht zeigt“, sagt er. „Wir sind in dieser Saison nicht so ausgeglichen, so stabil, so berechenbar, wie wir es gerne hätten.“ Bei den Entscheidungen für die Startaufstellungen werde es darum gehen, wer wirklich fit und bereit ist. „Wir brauchen Jungs, die Gas geben können“, macht der Trainer deutlich – nachdem ihm genau das tags zuvor gegen Salzburg gefehlt hatte.

Eine mögliche Alternative könnte Jadon Sancho sein, der nach seiner Verletzungspause zuletzt mehrfach bei der U19 gespielt hatte. Der 17-Jährige war auch nicht mit nach Salzburg gereist, trainierte aber am Freitag wieder mit den Profis – und ist Stöger zufolge eindeutig eine Option für das kommende Spiel.